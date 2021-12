Unterwegs in der Innenstadt : So schön leuchtet Neuss im Advent

Foto: Melanie Zanin (MZ) 13 Bilder So schön leuchtet Neuss im Advent

Neuss Die Stadt im weihnachtlichen Lichterglanz, da lohnt sich ein Spaziergang mit Stopp am Weihnachtsmarkt oder in den Gaststätten und Restaurants – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Unsere Fotografin Melanie Zanin war in der Neusser City unterwegs.