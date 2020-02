Ausstellung in Neuss : Kunst aus Korea und dem Rheinland

Info

Eröffnung Die Ausstellung wird am Sonntag, 1. März, um 11.30 Uhr in der Alten Post, Neustraße 28, eröffnet. Sie endet am 11. April.

Einführung Es spricht der Kurator und bildende Künstler Jae-Hyun Yoo aus Seoul/München.

Werkgespräch Die Künstler finden sich am 31. März, um 19 Uhr zu einem Werkgespräch ein.