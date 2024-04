Wahlhelfer, Plakate und Veranstaltungen So laufen die Vorbereitungen für die Europawahl in Neuss

Es dauert keine zwei Monate mehr, dann ist es soweit: Am 9. Juni wird in Deutschland das 10. europäische Parlament gewählt. Rund 110.000 Neusser sind nach Angaben der Stadt wahlberechtigt, hinzu kommen diejenigen, die aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union stammen und in Neuss leben. Sie können sich entscheiden, ob sie in ihrem Herkunftsland oder an ihrem Wohnsitz in Deutschland ihre Stimme abgeben möchten. Dafür müssen sie sich allerdings registrieren lassen. Darauf wurden sie von der Stadt bereits per Brief hingewiesen.