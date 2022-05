„Wie eine Bombe eingeschlagen“ : So läuft das 9-Euro-Ticket an

So läuft das 9-Euro-Ticket an

Neuss Das Discount-Ticket ist beliebt und wird bereits massenhaft verkauft. Die Stadtwerke Neuss verkaufen es schon seit Mittwoch. Eine erste Bilanz.

Neuss sei aber nicht die einzige Stadt, die den Weg gegangen ist und früher verkauft hat, so Scheer. Mittlerweile wird sich die Anzahl der verkauften Tickets potenziert haben. Wie viele es mittlerweile sind, lässt sich nicht sagen. Seit Montag scheint es einen noch stärkeren Andrang am Kundencenter auf der Krefelder Straße zu geben. „Seit der Eröffnung am Montagmorgen wurde nichts anderes verkauft als das 9-Euro-Ticket“, ließ sich Scheer von den Mitarbeitern mitteilen. Auch wegen der vielen Dienstleister in Neuss, zum Beispiel viele Kioske, die auch für dien Verkehrsbetrieb Tickets verkaufen, ließe sich keine eindeutige Anzahl bestimmen.