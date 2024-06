Fußball-Europameisterschaft in Neuss Ein regenfeuchtes Fußballfest

Es war nicht die einzige Gesangseinlage der Reuschenberger Schützen. Denn Schützenkönig André Windeck, der an seinem Ehrenabend am Samstag 200 Orden zu verteilen hatte, stoppte damit, als im Dortmunder Stadion die deutsche Nationalhymne angestimmt wurde. Die Menge im Zelt fiel in diesen Gesang ein. Kurz danach war der Ehrenabend Geschichteund und der Schützenkönig konnte das mitgebrachte Trikot überstreifen. Das hatten die Reuschenberger schon zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 so gehalten, als ein Spiel der Deutschen auf den Termin ihres Ehrenabends fiel. Damals gab es nichts zu feiern, denn Deutschland schied nach der Vorrunde aus. Nun wartet das Viertelfinale am Freitag.