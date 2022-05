SKM in Neuss : Erste Frau an der Spitze des „Männer“-Verbandes

Neuss Serena Becker wird die Nachfolgerin von Franz Beering-Katthagen des überregional bekannten SKM. Das ist aber nicht die einzige Veränderung. Was die Gründe sind und welche Pläne die neue Geschäftsführerin hat.

„Wir helfen Dir“: Das Versprechen, das ein Transparent am Verwaltungsgebäude des Sozialdienst katholischer Männer (SKM) an der Hammer Landstraße ausdrückt, richtet sich längst nicht mehr nur an Männer. Neben der Familien- und Beziehungsarbeit ließe alleine die SKM-Stadtteilarbeit in Erfttal und Derikum eine solche Verengung nicht zu. Allerdings bleibt der SKM als Fach- und Anlaufstelle für Männer nach Überzeugung von Serena Becker weiter wichtig. Denn jenseits der aktuellen Diskussion über Geschlechtskategorien beobachte sie bei der täglichen Arbeit, dass es Themen gibt, „die eindeutig mit der männlichen Sozialisation zusammenhängen“. „Ich glaube, in Zukunft muss man beides denken“, sagt Becker, die diese Zukunft gestalten muss. Denn ab September wird die 43-jährige Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin mit zig Zusatzqualifikationen die Geschäftsführung des SKM übernehmen – als erste Frau in der fast 100-jährigen Verbandsgeschichte.