Zur Lage des SKM Neuss “Wenn niemand sonst mehr hilft“

Das Jahr 2022 musste der SKM mit einem Defizit in Höhe von rund 33.000 Euro abschließen. Rechnet man aber die darin enthaltenen Rückstellungen heraus, so Schatzmeister Stephan Meiser, wäre die schwarze Null erreicht worden. Auch für das laufende Jahr muss der SKM seine Reserven nicht in dem Umfang angreifen, wie noch im Mai befürchtet wurde. Wie sich die finanzielle Situation des SKM aber auch anderer Wohlfahrtsverbände in Neuss für das kommende Jahr darstellt, hängt wesentlich von Gesprächen mit der Stadt ab, Kostenpflichtiger Inhalt für die der SKM wichtige Aufgaben übernimmt. Von der Kirche als weiterem Geldgeber ist offenbar wenig mehr zu erwarten. Das Erzbistum Köln bewege sich in einem, so Meiser wörtlich, Stagnationskorridor.