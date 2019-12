Alpenpark Neuss : Skihalle ist Testgebiet für ersten Elektro-Pistenbully

An der Stromtankstelle: der E-Pistenbully in der Skihalle Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Skihalle Neuss wird zum Testgebiet für eine Weltneuheit. Der Pistenbully 100E – Hersteller Kässbohrer hat ihn als erste rein elektrisch betriebene Pistenraupe entwickelt – wird ab sofort drei Monate lang in Grefrath eingesetzt.

Der Praxistest in der Skihalle Neuss soll dabei wichtige Erkenntnisse liefern. Dort gebe es „ideale Laborbedingungen“, weil der Pistenbully jede Nacht beansprucht wird. Der Markt jedenfalls ist vorhanden. Es gibt weltweit rund 60 Skihallen, davon die Hälfte in Europa“, sagt Rottmair. Das Interesse, den E-Pistenbully einzusetzen, sei auch andernorts groß gewesen. „Wir haben eine gute, gewachsene Partnerschaft mit der Skihalle Neuss“, erklärt Rottmair. Daher sei schnell klar gewesen, dass der E-Pistenbully dort in den Test geht. Die Reichweite ist allerdings noch beschränkt. Bis zu drei Stunden läuft er im Durchschnitt – und zwar emissionsfrei. Damit ist er vor allem für kleinere Skigebiete und eben für Skihallen eine reizvolle Alternative.