Gründer der Skihalle Neuss ziehen sich zurück Alpenpark bekommt neuen Eigentümer

Die Nachricht über den neuen XXL-Spielplatz „Murmel‘s Alm“, der derzeit an der Skihalle entsteht, hat zuletzt viel Aufsehen erregt. Am Donnerstag folgte nun die nächste Hammer-Meldung in Bezug auf den Neusser Gletscher: Die Gründer des Alpenparks, August Pollen (61) und Johannes Janz (59), werden zum Ende dieses Monats die Geschicke in die Hände ihres Managements sowie des neuen Eigentümers, der „SnowWorld International B.V.“, legen. Das teilten die Verantwortlichen am Donnerstag-Nachmittag (14. März 2024) mit.