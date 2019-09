Warntag in Neuss : Erster Sirenenalarm seit fast 30 Jahren

Neuss Als letzte Stadt im Rhein-Kreis hat Neuss damit begonnen, Nachfolger für die nach 1990 abmontierten Sirenen zu beschaffen. Damit setzt sie ein Element aus dem Brandschutzbedarfsplan von 2015 um. Zum Warntag erklingen zunächst nur vier Sirenen

Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren heulen am Donnerstag, 5. September, wieder Sirenen in der Stadt. Anlass ist der so genannte landesweite Warntag, mit dem die Bevölkerung für die Bedeutung dieser akustischen Signale sensibilisiert werden soll. Allerdings wird man den Heulton nicht überall gleich eindringlich vernehmen hören können, denn die Firma Hörmann, die mit dem Aufbau eines flächendeckenden Warnsystems beauftragt worden ist, hat seit Mitte Februar erst vier dieser elektronische Signalgeber installieren können: Auf dem Hochhaus am Meererhof, der Volksbank (Zollstraße), dem Crown Plaza Hotel (Rheinallee) und dem Quirinus-Gymnasium (Sternstraße.).