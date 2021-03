Sinus-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss : Gemeinsam für mehr Sicherheit im Internet

Uedesheim Die St.-Martinus-Schule in Uedesheim hat als erste Grundschule im Rhein-Kreis Neuss das sogenannte Sinus-Siegel erhalten. Sinus steht für „Sicher im Netz unterwegs“.

Das Sinus-Netzwerk verfolgt das Ziel, Medienkompetenz im digitalen Zeitalter zu vermitteln. Gerade in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung ist es wichtig, Schüler, Lehrer und Eltern für die für die Gefahren, die im Internet lauern können, zu sensibilisieren und Wege einer sicheren Mediennutzung aufzuzeigen.

In Uedesheim gratulierten Schulamtsdirektorin Astrid Ficinus und Schulrat Christoph Schröder der Schulleiterin Nadine Schweppe, der Lehrerin Vera Nather und den Schülern der Martinusschule jetzt zum Erhalt des Siegels. Sie erfuhren von den Kindern, was sie schon alles im Unterricht über eine sichere Mediennutzung erfahren haben. So gab es während des Distanzunterrichts Chatregeln für die Videokonferenzen und auch die Nutzung von Kindersuchmaschinen wurde besprochen.