Sinja Olding macht sich als Traurednerin selbstständig : Die engste Begleiterin des Hochzeitspaares

Sinja Olding machte sich Ende 2021 als freie Traurednerin „Die Eloquente“ in Neuss selbstständig. Foto: Ganz in Weise

Neuss Trauungen wie am Fließband und Zeitfenster von 20 Minuten – das ist die Realität, mit der sich viele Heiratswillige am Standesamt konfrontiert sehen.Ein Problem, das auch Sinja Olding bewusst wurde - sie machte sich als freie Traurednerin selbstständig.

Trauungen wie am Fließband und Zeitfenster von 20 Minuten – das ist die Realität, mit der sich viele Heiratswillige am Standesamt konfrontiert sehen. Ein Romantik-Killer. Eine kirchliche Trauung kommt heute jedoch nicht mehr für jeden in Frage. Als Sinja Olding (36) vor wenigen Jahren selbst zum Altar und anschließend zum Neusser Standesamt schreitet, wird ihr dieses Problem erstmals bewusst.

In Zeiten, in denen die Zahl der Kirchenaustritte stetig ansteigt und Menschen offen zu ihrer Sexualität und sich selbst stehen, muss eine Alternative zur kirchlichen Hochzeit her. Nach und nach manifestiert sich bei Olding die Idee, sich als freie Traurednerin selbstständig zu machen. Ihre eigene Chefin zu sein, war schon lange der Traum der jungen Mutter, die ihren Bachelorabschluss im Bereich Online-Journalismus machte und privat mit ihrem Mann für den Neusser Grenadierkorps im Einsatz ist. Ende 2021 macht sie sich als freie Traurednerin unter dem Namen „die Eloquente“ selbstständig. Sie will allen Paaren ihre ganz eigene Traumhochzeit ermöglichen. „Ich habe erkannt, welche Möglichkeiten eine freie Trauung bietet. Alles kann, Nichts muss – das sage ich auch den Paaren, die ich zukünftig traue. Man kann alle Wünsche umsetzen.“ Eine freie Trauung – gemeint ist damit eine Hochzeitsfeier, die unabhängig von jeglicher Konfession funktioniert. Auch, wenn eine freie Trauung nicht den Gang zum Standesamt ersetzt, so ist sie doch für viele das Pendant zur kirchlichen Hochzeit. Neben Paaren, die bereits verheiratet waren oder konfessionslos sind, wählen auch viele gleichgeschlechtliche Paare die freie Zeremonie. Ganz bewusst inkludiert das Logo auf Oldings Website daher die offizielle Regenbogenflagge, die symbolisch für Toleranz gegenüber jeglichen Lebensformen und Liebesbeziehungen steht. „Es soll zeigen, dass ich jeden traue. Dass Liebe Liebe ist“, sagt sie.

Neben Menschen, denen eine kirchliche Trauung verwehrt bleibt, kommen auch viele zu ihr, die sich schlicht von der freien Gestaltung der Zeremonie angesprochen fühlen. Egal ob am Strand, auf einer Blumenwiese oder im Ausland – freie Trauungen sind überall möglich. Jeder kann sich seine persönliche Traumhochzeit gestalten, ohne an Vorgaben gebunden zu sein. Alles wird individuell mit dem Paar besprochen, die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

Wer wünscht, den begleitet „die Eloquentin“ beim gesamten Trauungsprozess: Sie lernt die Paare kennen, hört sich ihre gemeinsame Geschichte an und plant den zeremoniellen Ablauf. „Die Paare erzählen mir ihre persönlichen Geschichte, Höhen und Tiefen, die sie schon miteinander erlebt haben. Daraus schreibe ich dann die individuelle Rede“, sagt Olding.