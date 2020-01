Silvesterkonzert in Neuss : Mit edlem A-cappella-Chorklang ins neue Jahr

Neuss Auch die 26. Auflage des Konzerts im Quirinus-Münster lockte am Dienstag zahlreiche Besucher zum „Yulefest“.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert veranstaltet der Neusser Münsterkantor Joachim Neugart am letzten Abend des Jahres ein Silvesterkonzert im Quirinusmünster. Auch die 26. Auflage in der traditionsreichen Basilika hatte Besuchermassen zum „Yulefest“ gelockt. In Nordeuropa wird Weihnachten mit dem altgermanischen Wort „jul“ bezeichnet – und so begann die „europäische Chorweihnacht a cappella“ auch mit alten und neuen skandinavischen Weihnachtsliedern.