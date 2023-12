„Böller-Unterricht“ der THW Tipps im Umgang mit Feuerwerkskörpern – das raten Neusser Experten

Feuerwerkskörper und Silvester gehören in vielen Neusser Familien nach wie vor zusammen. Denn nicht nur die Augen der Erwachsenen leuchten beim Anblick der bunten Licht- und Knalleffekte, auch die Jüngsten können sich für das explosive Farbenspiel begeistern. Doch dieser Spaß birgt auch große Gefahren: Die falsche Handhabung von Raketen, Böller und Co kann schwere Verletzungen nach sich ziehen. Dafür will das Technische Hilfswerk schon die Jüngsten sensibilisieren. Einsatzkräfte des Ortsverbands besuchen seit zehn Jahren Grundschulen in der Umgebung, um Schüler der 3. und 4. Klassen kurz vor Silvester über die Gefahren von Feuerwerkskörper aufzuklären.