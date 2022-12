Debatte um Silvester-Tradition Böllerverbotszonen für den Rhein-Kreis gefordert

Und die Stadt? Die betont, dass die bisherige Böllerpraxis der Neusser Bevölkerung aus Sicht der Verwaltung keinen Anlass gab und gibt, über ein privates Böller-Verbot nachzudenken. „In der Praxis wäre ein solches Verbot durch die Ordnungsbehörde nicht kontrollierbar“, heißt in einer schriftlichen Stellungnahme. Zum Thema Böllerverbotszonen heißt es, dass es riesige Menschenansammlungen an Silvester (wie beispielsweise in der Altstadt von Düsseldorf), in denen Böllern per se eine Gefahr für die dort anwesenden Menschen darstellt, in der Stadt Neuss bisher nicht gegeben habe. Einen Anlass für die Einrichtung von Böllerverbotszonen habe die Verwaltung daher nicht. Das Ordnungsamt werde in der Silvesternacht im Dienst sein. „Die neuralgischen Punkte sind den Mitarbeitenden aus ihrer Erfahrung heraus bekannt“, so die Stadt.