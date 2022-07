Nach Workshop in Neuss : Farbenfroher Shakespeare-Hingucker am Globe

Neuss Der Graffiti Künstler KJ263 hat in einem Workshop mit Jugendlichen eine Wand hinter dem Globe gestaltet. Was es damit auf sich hat.

An fünf Terminen haben sie gemalert und gesprayt, so lange bis ein farbenfroher Blickfang entstanden ist. Die Gestaltung erinnert an ein Bühnenbild, das den Zuschauer mit den Worten „To be or not to be“, also „Sein oder nicht Sein“ direkt in die Dramen-Welten des Elisabethaners mitnimmt. Und dort gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel einen weiteren Versauszug aus Hamlet: „Ist dies auch Wahnsinn, ist doch Methode drin“, ist am Rande des Bildes zu lesen. Passenderweise in Globe-Nähe findet sich das Shakespeares Zitat: „Ich mag diesen Ort und könnte gerne meine Zeit damit verschwenden.“