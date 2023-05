Shakespeare Festival in Neuss Goethe und Shakespeare – Musikalisches Treffen zweier Poeten

Johann Wolfgang von Goethe wäre vermutlich ohne William Shakespeare nie ein großer Poet geworden. Schon als Zweiundzwanzigjähriger gestand er 1771: „Die erste Seite, die ich in ihm (Shakespeare) las, machte mich auf zeitlebens ihm eigen.“ Die Begeisterung hielt an: In seinem Gedicht „Zwischen beiden Welten“ von 1820 heißt es: „Einen Einzigen verehren, wie vereint es Herz und Sinn! William, Stern der schönsten Höhe, Euch verdank ich, was ich bin.“ Den Freunden und Förderern des Neusser Globe ist es zu verdanken, dass es jetzt die Poesie von Shakespeare und von Goethe in einer Uraufführung zum Festival gab, und zwar in Liedern.