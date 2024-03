Shakespeare-Festival in Neuss Zweite Vorstellung von „Romeo und Julia“ abgesagt

Der Kartenvorverkauf für das Shakespeare Festival, das am 4. Mai beginnt, ist bereits angelaufen. Nun gibt es eine Änderung im Veranstaltungsplan. Die Romeo und Julia Vorstellung der israelisch-palästinensische Theatercompany „The Arab-Hebrew Theatre Jaffa“ am Sonntag, 12. Mai, entfällt. Der Termin am Samstag, 11. Mai, bleibt jedoch bestehen. Grund für die Absage der zweiten Vorstellung ist eine veränderte Sicherheitslage in Israel und einer daraus resultierenden früheren Abreise einiger Schauspieler, teilt die Stadt mit.