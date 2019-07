Shakespeare-Festival in Neuss : Eine Komödie mit Längen

Neuss Regisseur Guy Retallack hat eine klassische Komödie Shakespeares ins Heute geholt und im Globe gezeigt.

Bei dem Gastspiel der Engländer wich das Vergnügen vor allem nach der Pause einem zähen Warten auf die große Entwirrung des Figuren-Tableaus. Guy Retallack hat in früheren Jahren mit den „Wild Thyme Productions“ in Neuss erfolgreiche Shakespeare-Bearbeitungen gezeigt. Dieses Mal aber war der Regisseur bei der Buchung des Gastspiels noch mit der Vorplanung beschäftigt. Seine Ideen kreisten um Illyrien im Brexit-Land. Fest machen wollte er diesen Ansatz mit dem Vers „It is too hard a knot for me t’untie“ (Zu fest verknotet ist das Knäuel für mich). Er stammt von der schiffbrüchigen Viola, die sich als Junge namens Cesario verkleidet, in die Dienste des Herzogs Orsino tritt, sich in diesen verliebt und zugleich feststellt, dass dessen Herz bereits für eine Andere schlägt. Kurz gesagt: die Brexit-Idee ging bei den Proben wohl irgendwie baden. Heraus kam schließlich eine überaus texttreue, gut dreistündige Shakespeare-Hommage mit Längen.

Als Dekor dienten ein paar bunte Wimpel und verstreute Hafenpoller. „What will become of this“ (Was soll daraus werden?) hieß es an einer Stelle, als den Schauspielern die Bühnenfläche im Globe nicht mehr ausreichte und sie die ersten Reihen des Publikums mit einbezogen. Auch der problematische Zusammenhang zwischen Liebe und Identität wurde faszinierend konturiert. Violas Selbstauffassung, zunächst noch von der Gewissheit ihres Rollenspiels getragen („I am not that I play“) entwickelte sich zu einem unsicheren „I am not what I am“. Doch mit der Auflösung der vorher präsentierten Komplikationen ließ sich die englische Truppe viel zu lange Zeit. Anders als Shakespeares Zeitgenossen will das Publikum von heute raffiniert unterhalten werden und nicht endlos auf den ohnehin bekannten „Deus ex Machina“ warten, in diesem Fall Violas Zwillingsbruder Sebastian. Erschwerend kam hinzu, dass Retallack sich dagegen entschieden hatte, Viola und Sebastian mit demselben Darsteller zu besetzen, wie es sonst häufig geschieht. So wirkte das Wiedersehen der Zwillinge etwas aufgesetzt. Doch mit dem schön vorgetragenen Schlusslied des Narren „with hey, ho, the wind and the rain“ setzte ein erleichterter, langer Schlussapplaus ein.