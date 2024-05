„Compania Sincara“ spielt im Neusser Globe Szenenapplaus für die Shakespeare-Clowns

Im Titel hatte man sich zwei Stücke vorgenommen: „Wie es euch gefällt oder was ihr wollt“. Den Beginn machte indes Shakespeares letztes Drama, „Der Sturm“. Aus einem riesigen Stoffballen schufen die Clowns eine Insel, mit Bergen und Tälern sowie mit Höhlen, in denen sich die Hexe Sycorax und ihr Sohn Caliban vor den menschlichen Ankömmlingen aus Italien versteckten. „Sich flach machen mit Flachmann“ hieß das bei dem Trio. Waren sie einmal gut platziert in ihrer Stoffhöhle, gab es Zeit für weitere Albernheiten, eine „Ehebettnummer“ oder flotte Sprüche: „Homer ist, wenn man trotzdem lacht“. Man suchte nach „Fusspilzen“ und wurde fündig bei „Dichtung auf der Lichtung“. Schon waren die Drei mitten in der Komödie „As you like it“ und Orlandos Knittelversen als Liebeschwüre für seine angebetete Rosalinde.