Shakespeare-Festival in Neuss : Für Shakespeare lernen Studenten das Handwerkliche

Neuss Wenn heute Abend das Festival im Globe eröffnet wird, muss alles fertig sein. Dieses Jahr hatte das Team um Charlotte Kons dafür fast vier Tage Zeit.

Charlotte Kons spricht von einer „großen wohltuenden Ruhe“, Kulturamtsleiter Harald Müller von dem Mehr an Zeit, und Kulturreferent Rainer Wiertz genießt, dass die Arbeit jetzt in anderen Händen als den seinen liegt. Heute Abend wird das Shakespeare-Festival im Globe eröffnet, aber die Macher desselben hatten noch gestern und auch angesichts des Durcheinanders in der Wetthalle die Ruhe weg. Mit Recht, wie sich mit Sicherheit heute Abend herausstellt: wenn alles an seinem Platz ist, die Brötchen zum Snacken verlocken, das Ambiente dank der Ausstattung zum verfrühten Besuch oder längeren Dableiben verführt – und es endlich wieder mit dem Globe-Theater losgeht.