Shakespeare-Festival 2024 Neuss Ein Traumspiel auf schwarzer Bühne

Die Aufführung beginnt mit einer Überraschung. Ganz zu Beginn tritt Puck (Dmytro Tretiakov) vorne an die Rampe und sagt auf Deutsch „guten Abend“ ins Publikum des gut besetzten Globe-Theaters. Dann spricht er auf Englisch weiter – bis ihn der Chor der anderen Schauspieler stoppt: Sprich Ukrainisch, es gibt ja eine deutsche Übersetzung. Doch die kann man gar nicht so schnell lesen wie unten auf der Bühne gesprochen wird. Die Aufführung „A Midsummer Night’s Dream“ durch das Ensemble des Molodyy Theatre Kyiv ist temporeich und komprimiert – auf eine Stunde ohne Pause eingedampft. Kostenpflichtiger Inhalt Geht so Theater in einer Stadt, in der jederzeit Luftalarm erfolgen kann?