Shakespeare-Festival in Neuss Im Auge von Prosperos Sturm

Für seine Inszenierung hat sich das Globe Theater Potsdam für eine Bearbeitung von Joachim Lux in einer Fassung für das Wiener Burgtheater entschieden und den „Sturm“ in komprimierter Version gezeigt. Kurzweilige 90 Minuten dauerte das Stück, drei Schauspieler übernahmen die verschiedenen Rollen - der Austausch einzelner Kostümteil half dabei, die Übergänge nachzuvollziehen. So beeindruckte Andreas Erfurth etwa nicht nur als Zauberer Prospero, mit dem Ausziehen seiner Sonnenbrille und dem Mantel verwandelte er sich in Stephano, der mit kölschem Dialekt und Shanti-Musik die Lacher auf seine Seite zog. Aber auch die zunächst schüchternen Annäherungen zwischen Miranda (Martin Radecke) und Ferdinand (Laurenz Wiegand) sorgten im Publikum für Vergnügen, erst Recht als Tochter Miranda die geäußerten Bedenken ihres Vaters mit einem „Nichts Böses kann in solch einem Tempel wohnen“ bei Seite schob. Am Ende fügte sich alles nach Prosperos Vorstellungen, sogar der geplante Mord an ihm konnte – beinahe ein bisschen zu unvermittelt – vereitelt werden. Und als der Luftgeist Ariel seine Freiheit erhielt, stiegen die Seifenblasen auf – sie zeigten nicht nur, wie der Geist zurück in die Elemente geht, sondern unterstrichen auch den träumerischen Charakter des Stücks. Nicht umsonst stammt das legendäre Shakespeare-Zitat „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind“ aus „Der Sturm“.