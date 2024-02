Am Neusser Globe Shakespeare Festival mit 25 Veranstaltungen rund um Liebe und Tragik

Es dauert keine drei Monate mehr, dann wird das Globe-Theater wieder zum Schauplatz für tragische Liebesgeschichten, blutige Dramen und herrliche Verwechslungskomödien: Am 4. Mai beginnt das Shakespeare-Festival, das bereits im dritten Jahr von Maja Delinic verantwortet wird. „Ich freue mich schon sehr darauf“, sagt die Intendantin. Und obwohl das Festival in diesem Jahr eine Woche kürzer ist als sonst – Grund dafür sind laut Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger terminliche Überschneidungen mit Messen und der anstehenden Fußball-Europameisterschaft – hat das Programm nichts von seiner Vielfalt eingebüßt. 25 Veranstaltungen sind darin zu finden, die von 14 Shakespeare-Kompanien aus der ganzen Welt präsentiert werden. Einschränkungen wegen der anstehenden Baumaßnahmen im Rennbahnpark seien laut Kulturdezernentin Ursula Platen in dieser Saison noch nicht zu erwarten. Auch die Wetthalle wird nach wie vor zum Festivalgelände gehören.