Shakespeare-Festival 2024 in Neuss Musikalischer Ausflug in die Vergangenheit

Alles ist still im Neusser Globe, als das kleine Ensemble „Opia“ zum Spielen ansetzt. „As you like it" – zu Deutsch „Wie es euch beliebt" – nach der berühmten Liebeskomödie William Shakespeares heißt das Programm des Sextetts, das sich den musikalischen Epochen vom Mittelalter über die Renaissance bis zum Frühbarock verschrieben hat. Historische Instrumente wie eine Gambe, Cembalo und diverse Blockflöten sowie eine große Auswahl an Perkussionsinstrumenten sorgen bei Opia für die Authentizität der Musik.