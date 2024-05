Shakespeare Festival in Neuss Bouffons zeigen Stück über einen schwindenden Rechtsstaat

Während die Akteure ihre Machtkämpfe austragen, sich um Themen wie Wiederwahl, das eigene Wohlergehen, Sensationen und Lösungen für Themen wie „Klimakrise“ oder „Migration“ sorgen, ist es am Ende „Medi“, die einen nicht zu Ende gesprochen Vorschlag und einen Tabubruch in den Raum stellt. Und der knüpft an Swifts Satire an, in der arme Kinder als Nahrungsmittel dienen sollten. All das geschieht so temporeich und komprimiert, dass die komplexe Thematik – aufgelockert durch übertriebene Überzeichnungen – in 70 Minuten stimmig erzählt werden können.