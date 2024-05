Shakespeare-Festival 2024 in Neuss Giles Abbott begeistert mit spontaner Performance

„Wir brauchen noch mehr Qualitäten für die Person“, ruft der Brite in die Menge der Zuhörer. „Singt toll aber kann nicht tanzen“, brüllt ein Mann aus den hinteren Reihen des Theaters und erntet dafür lautes Gelächter. „Fantastisch“, meint Abbott. Mit der Zeit entsteht eine Blaupause für die interaktiv ausgestaltete Geschichte des Publikums, das dem Erzähler an diesem Nachmittag offenbar keine Absurdität ersparen will.