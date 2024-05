Companie aus Leipzig beim Shakespeare-Festival “Für uns ist Maske nicht nur ein ästhetisches Requisit“

Am Freitag bekommt das Shakespeare-Festival Besuch aus Leipzig. Die „Compania Sincara“ spielt ihre Version von „Wie es euch gefällt oder was ihr wollt“. Das Besondere an dieser Truppe: sie tritt mit Masken vor ihr Publikum. Schon der Name weist darauf hin: „Sincara“ ist eine spanische Wortkombination und bedeutet: „Ohne Gesicht“. Besser wäre es vielleicht zu sagen: „Concara nueva“ , also „mit einem neuen, zweiten Gesicht“. Für die Gestaltung und den Bau der Masken zeichnet sich Franziska Schubert verantwortlich. Zusammen mit ihren Mitspielerinnen und Mitspielern hatte sie ihre Anfänge am Leipziger Institut für Theaterwissenschaft. „Als studentisches Kollektiv aus dem Ei der Theaterforschung gepellt, entwickelte sich die Compania schnell zu einer ernst zu nehmenden Akteurin in der Freien Theaterszene“, erzählt Schubert. Seit Sincara 2017 mit ihrem ersten Stück „Don Q“ auf Gastspielreise ging, feierte sie immer wieder Erfolge. Herzstück der Truppe sind ihre Clowns. Die trickreichen Figuren werden, liebevoll und anarchistisch zugleich, überall schnell zu Publikumslieblingen. Waldemar, Eusebius und Kerbel tragen auf ihre Gesichtsmaße zugeschnittene, aber letztlich anonymisierte Masken, mit Öffnungen für die Augen und den Mund. Somit sind sie nicht beim Sprechen behindert wie die Schauspieler, die vor über dreißig Jahren in Bochum Shakespeares selten gespieltes Drama „Timon von Athen“ auf die Bühne brachten. Deren übergroße Masken, gestaltet von Dieter Hacker, waren expressive Kunstwerke, beeinträchtigten aber nicht unerheblich das Verständnis des gesprochenen Texts.