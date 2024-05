Shakespeare-Festival in Neuss Zottelwesen machen in Clubatmosphäre „viel Lärm um Nichts“

Zum Shakespeare-Festival hat die Bremer Shakespeare-Company den Klassiker „Viel Lärm um Nichts“ mitgebracht. Inszeniert wurde die Komödie von der Festivalintendantin Maja Delinic, die den italienischen Schauplatz in einen Discoraum verwandelte. Größtenteils bestimmten silberne Ballons das Bühnenbild – und beim großen Maskenball erschienen die geladenen Gäste nicht in Kleid und Frack, sondern als fremdartige Wesen in bunten, fransigen Anzügen. (Bühne und Kostüme: Heike Neugebauer und Rike Schimitsche) Die boten eine gute Grundlage für das nachfolgende Verwechslungsspiel: Der Prinz von Aragon gibt sich vor Hero als Claudio aus, um ihr in seinem Namen die Liebe zu gestehen. Überhaupt waren die Kostüme neben der Schauspielleistung einer der besonderen Höhepunkte der Inszenierung: Nicht nur, dass mit ihnen manche Absurdität noch unterstrichen wurde, sie ließen auch – immer passend zum gesprochenen Text – so manche Assoziation zu Hühnern oder Vögeln zu. Darüber hinaus konnten auch andere charmante Einfälle begeistern: So wurde etwa ein Staubwedel als Hund über die Bühne gejagt, immer wieder konnte auch die Mimik der Schauspieler die Menschen zum Lachen bringen, und als die Hochzeit nahte, ließ der Priester mit seinen Aussagen und Bewegungen an den typischen Monty-Python-Humor denken. Kommen sich Zuschauer und Schauspieler im Globe naturgemäß sehr nah, wurde es in diesem Stück noch einmal dadurch übertroffen, dass die Spieler immer wieder durch die Publikumsreihen streiften.