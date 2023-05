Libanesische Regisseurin beim Neusser Shakespeare Festival Ein Stück über die Spirale der Gewalt

Und genau die hat sich die libanesische Regisseurin Maya Zbib, die das Zoukak Theatre in Beirut mitgegründet hat, vorgenommen und für das Theater Krefeld/Mönchengladbach inszeniert. Im vergangenen Jahr war das Stück in der Krefelder Fabrik Heeder zu sehen, nun kommt es also nach Neuss. Das Bühnenbild muss für das Globe noch einmal angepasst werden und auch die Proben würden erneut aufgenommen, verrät Spott. Die Kommunikation mit Zbib läuft dabei übrigens auf Englisch ab, dennoch würde sie anhand des Sprachrhythmus von Heiner Müller genau verstehen, worum es sich in den einzelnen Passagen dreht. Überhaupt, so erzählt Eva Spott, habe Maya Zbib einen völlig anderen Zugang zu dem schweren Stoff und schaffe es, trotz aller Gewalt eine gewisse Verspieltheit in der Inszenierung zu erhalten. „In der Zusammenarbeit mit Maya Zbib gibt es flache Hierarchien. Es wird auf Augenhöhe und respektvoll miteinander umgegangen, jeder kann seine Stärken und Ideen einbringen“, sagt Eva Spott.