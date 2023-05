Shakespeare Festival in Neuss „Titus Andronicus ist nicht zu Ende“

Eine leichte Kost war die Performance nicht – doch wie sollte sie auch, immerhin bezog sich das Zoukak Theatre aus dem Libanon darin auf Shakespeares „Titus Andronicus.“ Es ist die wohl blutigste Rachetragödie des Elisabethaners: 14 Morde, Verstümmelungen, Vergewaltigungen und andere Grausamkeiten, zählt das Drama, das von dem römischen Heerführer Titus Andronicus handelt. Schon am Vortag stand beim Shakespeare-Festival jene Tragödie im Mittelpunkt, da allerdings in Form des Shakespearekommentars von Heiner Müller, den Maya Zbib vom Zoukak Theatre für das Theater Mönchengladbach/Krefeld inszeniert hatte. Da passte es gut, mit der Perfomance „Two heads and a hand“ dem Publikum eine weitere Herangehensweise zu präsentieren.