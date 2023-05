Shakespeare-Festival in Neuss Eine Theaterbühne ganz aus Papier

Doch je weiter die Medienentwicklung voranschritt, desto mehr geriet das Papiertheater in Vergessenheit. „Erst in den 1970er Jahren wurde es langsam von Liebhabern und Nostalgikern wiederentdeckt.“ Schauerte-Lüke war einer von ihnen: Dabei ist er selbst eher zufällig auf diese Kunstform gestoßen. Damals führte er eine Buchhandlung in Lübeck, die gleich gegenüber dem Stadttheater lag. Die Bühnenverbindung war also von Anfang an gegeben. Irgendwann brachte ihm einer seiner Kunden einen Theater-Bastelblock aus London mit. „Ich war entzückt von den Details“, erinnert sich der ehemalige Buchhändler, der daraufhin das Modell im Laden ausstellte. Ein befreundetes Paar brachte ihm dann weitere Papiertheater als Ausstellungsobjekte mit. „Mich hat es natürlich in den Fingern gejuckt, sie selbst einmal auszuprobieren.“ Der Wildschütz von Lortzing wurde seine erste Inszenierung, weitere sollten folgen. Dabei arbeitet der 71-Jährige immer mit verschiedenen Bühnen, anfangs orientierte er sich an den alten Bilderbögen, später fing er an, eigene zu entwerfen. Und die Kulisse für den Sturm habe ein Künstler aus Warendorf für ihn angefertigt.