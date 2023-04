Festival in Neuss Goethe und Shakespeare teilen sich die Bühne

Immerhin haben schon einige Komponisten seine Texte aufgegriffen und vertont: In der ersten Hälfte geht es da eher klassisch zu. The Erlkings interpretieren so beispielsweise das „Narrenlied“ von Robert Schumann, Shakepeares „Trinklied“ von Schubert oder auch „She Never Told Her Love“ von Joseph Haydn. In der zweiten Hälfte wird es Zeitgenössisch: „Gerald Finzi ist hier ein noch weitgehend unbekannter Komponist“, erzählt Thomas Toppler (Percussion). Er hat einen Liederzyklus komponiert, der aus fünf Liedern, die alle auf Texten aus Shakespeares Stücken basieren, besteht. Da wären etwa: „Come Away, Come Away, Death“ (aus „Was ihr wollt“), „Who is Silvia?“ (aus „Zwei Herren aus Verona“), „Fear No More the Heat o’ the Sun“ (aus „Cymbeline“) „O Mistress Mine“ (“Was ihr wollt“) „It Was a Lover and His Lass“ (“Wie es euch gefällt“). Die alten Melodien aus Shakespeare-Zeiten werden mit neu übersetzten Texten verbunden. „Wir spannen einen Bogen von rund 300 bis 400 Jahren“, sagt er. „Let us Garlands bring“ ist übrigens auch der Titel ihrer Konzertabend.