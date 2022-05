Festival in Neuss : Wenn Shakespeare auf Queen trifft

Die letzten Proben vor dem Konzert am Freitag: Daniel Finkernagel und die Bratschen Company werden das Shakespeare Festival am Freitagabend mit einem Aufeinandertreffen zweier „Drama-Kings“ eröffnen. Foto: Christoph Krey

Neuss Das Festival beginnt mit einer musikalischen Revue: Daniel Finkernagel und die Bratschen Company bieten ein Programm zwischen Rock und Barock.

Man stelle sich Shakespeare und Queen gemeinsam auf einer Bühne vor – das klingt zunächst skurril. Und das nicht nur, weil William Shakespeare und Freddie Mercury aus völlig verschiedenen Epochen stammen. Doch beim näheren Hinsehen gibt es da doch einiges, das die beiden „Drama-Kings“ miteinander verbindet. „Sie bearbeiten beide die großen Themen Liebe und Tod auf unendlich viele Arten und Facetten mit einer großen stilistischen Vielfalt“, sagt Daniel Finkernagel, der in Neuss auch als Moderator des Neujahrskonzerts und der Klassiknacht im Rosengarten bekannt ist. Vor sechs Jahren hat der Musiker bereits das Programm „Shakespeare goes Varieté“ für das Neusser Shakespearefestival inszeniert. Beim diesjährigen Festival wagt er gemeinsam mit der Bratschen Company das Experiment und lässt den Elisabethaner auf die britische Rockband der 70er-Jahre zusammentreffen. All das in Form einer musikalischen Revue, in der etwa Texte von Queen und Shakespeare miteinander vermischt werden. Oder auch, wenn zu Queens Musik Shakespeare zitiert wird. Während „We will rock you“ werde etwa ein Shakespeare Monolog gelesen. „Wir wollen das mit viel Fantasie, aber auch mit Komik und Humor zusammenbringen“, sagt Finkernagel.

Die Idee für diese besondere Kombination hat ihren Ursprung in der Musik: „Wir haben gemerkt, dass die barocken Hits alle drei bis fünf Minuten dauern“, sagt Finkernagel, „sie sind unglaublich eingängig und einfach gemacht. Strophe, Refrain, Solostrophe, Refrain – im Prinzip wurde im England des 17. Jahrhunderts die Popmusik vorab erfunden. All das mit einer Musik, die eingängig ist, aber trotzdem raffiniert und komplex.“ So sei es kein Wunder, dass Bands wie die Beatles oder Queen aus England kommen, da dort eine solche Tradition zugrunde liegt. Diese Traditionen möchte Finkernagel nun gegenüberstellen. „Das elisabethanische Zeitalter, Elisabeth I., englischer Barock mit Elisabeth II. mit den Hits von Queen“, sagt er.

Info Karten für das Eröffnungswochenende Termine Freitag, 6. Mai bis Sonntag, 8. Mai, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Mai, zusätzlich um 15 Uhr. Karten unter 02131-52699999, online oder bei bekannten Vorverkaufsstellen.

All das geschieht mit einem besonderen Ensemble: Da wären etwa sechs Bratschisten, einer von ihnen ist Daniel Finkernagel, aber auch mit Adriaan Lauwers an der Laute und Gitarre und der Darstellerin Hanna Werth vom Düsseldorfer Schauspielhaus, die sowohl für das Schauspiel als auch für den Gesang zuständig ist. Freddie Mercury werde von Federico Bresciani verkörpert, der zugleich an der Bratsche spielt. Wie die Bratsche, die als weiches Instrument im barocken England zu Hause ist, nun in den Queen-Hits wie „Bohemian Rhapsody“ oder „Crazy little thing called love“ klingen wird, davon kann sich das Publikum ab Freitag im Globe selbst überzeugen.