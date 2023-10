Gastronom Gerd Lang Ein Neusser Chefkoch auf den sieben Weltmeeren

Endlose Weiten, tiefblaues Eismeer und Mitternachtssonne statt einer engen Neusser Restaurantküche: Gerd Lang hat einen radikalen Kurswechsel in seinem Leben hinter sich. Mit seinem Restaurant Solevino war Lang eine Institution in der Neusser Nordstadt und weit darüber hinaus. Als Küchenchef und Patron hatte er eine treue Stammkundschaft, die seine provenzalische Spitzenküche schätzte, wie er sagt. Er kochte im WDR und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Doch mit dem Erfolg nahmen auch Druck und Stress immer mehr zu. 2018 schloss Lang deshalb sein Lokal an der Venloer Straße und ging zunächst als angestellter Küchenchef in eine Senioreneinrichtung ins Ruhrgebiet.