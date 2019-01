Bürgermonitor: Maßnahme in Neuss: Selikumer Park wird verschönert

Selikum Kaputte Zäune sollen repariert und alte Bänke erneuert werden.

Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, werden die Reparatur-Maßnahmen der Zäune gerade ausgeschrieben. „Wenn der Auftrag erfolgt ist, werden diese repariert. Die Bänke werden in diesem Frühjahr erneuert“, so Stadtsprecherin Miriam Hartig, die ebenfalls Auskunft über die Reinigungs-Maßnahmen im Selikumer Park erteilt. So seien alle Infotafeln im vergangenen Vierteljahr in einer Aktion vom Heimatverein Reuschenberg gesäubert worden. Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) sei einmal pro Woche mit einem Fahrzeug vor Ort, um die Papierkörbe zu leeren und Grünflächen von eventuellem Abfall zu befreien. Darüber hinaus würden die Rasenflächen regelmäßig gepflegt, die Bäume im Blick gehalten und die Wege verkehrssicher gestellt.