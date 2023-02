Selbsthilfe in Neuss Zehn Jahre und ein Ziel - Depression aus der Tabuzone holen

Die Diagnose eines sogenannten Burnouts erhalten bundesweit drei Prozent der Bevölkerung zumindest einmal im Leben. Sie stehen im Fokus des Bundesverbands, der für sich in Anspruch nimmt, den Gedanken der Selbsthilfe in das 21. Jahrhundert übertragen zu haben. Das heißt im Klartext: Der Austausch unter Betroffenen, der im Kern die Arbeit einer Selbsthilfegruppe ausmacht, wird um eine lösungsorientierte Komponente erweitert. Und: Nach jeder Veranstaltung werden die Wirkungen auf die Teilnehmer mittels freiwilliger Feedback-Bögen erhoben. 1200 davon – bei insgesamt etwa 4500 Teilnehmern an BBuD-Veranstaltungen – konnten zu diesem Zweck schon ausgewertet, die Arbeit damit messbar gemacht werden.