Seifenkistenrennen Team „DJK Hoisten I“ sichert sich Gesamtsieg

„Drei, zwei, eins – Start“ hieß es am Samstag an der Rampe auf der Tonhallenstraße, als das 15. Hoistener Seifenkistenrennen unter großer Anteilnahme des Publikums an den Start ging. Der Jungschützenvorstand der St.Hubertus-Schützenbruderschaft als Ausrichter der Traditionsveranstaltung war voll zufrieden mit dem Tag: „Mit 15 Kisten hatten wir wieder ein tolles Teilnehmerfeld und konnten das jüngere Klientel des Dorfes ansprechen,“ fasst Erik Rönicke zusammen. Die Einnahmen des Tages, der mit Speisen, Getränken, Kratzeis und einer großen Tombola Straßenfestcharakter hatte, gehen an die Jugendkasse und sollen Aktivitäten des Schützennachwuchs in Hoisten fördern.