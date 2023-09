Seelsorge in Neuss Neue Strukturdebatte in der evangelischen Kirche

Trotzdem ist eine engere Kooperation nicht zwingend erforderlich. „Uns hilft, dass wir den Wunsch haben, miteinander zu kooperieren, das wir nicht müssen“, schreibt Angelika Tillert, Vorsitzende des Presbyteriums der Reformationsgemeinde, in der Einladung zu einer Gemeindeversammlung am Sonntag, 24. September, ab 11.30 Uhr in der Reformationskirche. In der Christuskirche wird schon am 17. September ab 12 Uhr darüber informiert und diskutiert, so Tillert, „wie die Zukunft für unsere Gemeinschaft aussehen kann.“ Die kooperiert bereits in der Kirchenmusik und teilt sich das Salär für die Kantorin Katja Ulges-Stein.