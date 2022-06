Der Große Preis des Mittelstandes : Feier für nominierte Unternehmen

Rhein-Kreis Sechs Firmen aus dem Rhein-Kreis Neuss sind in der engeren Wahl für den Großen Preis des Mittelstandes. Sie wurden bei einer Feierstunde geehrt. Welche Unternehmen sich über die engere Auswahl freuen dürfen.

() Der „Große Preis des Mittelstandes“ ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung. Ihn verleiht jährlich seit 2002 die Oskar-Patzelt-Stiftung, eine Leipziger Initiative für den Mittelstand. In diesem Wettbewerbsjahr waren in Deutschland 4512 Unternehmen nominiert, in Nordrhein-Westfalen 392, von denen es 74 in die Jurystufe geschafft haben.