Quarantäne : Sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Im Kreisgebiet sind am Mittwoch sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Damit gibt es insgesamt sieben infizierte Personen im Rhein-Kreis Neuss.

Nach Angaben des Rhein-Kreis Neuss wohnen die betroffenen Personen in Meerbusch, Grevenbroich, Neuss und Jüchen. Sie alle hätten keine minderjährigen Kinder.

In Meerbusch gibt es drei infizierte Personen: Ein Mann hatte Kontakt zu einer mit dem Virus infizierten Person in Konstanz. Er zeigt nur leichte Symptome. Ein weiterer Mann ist vor wenigen Tagen aus einem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt und wurde jetzt positiv auf das Coronavirus getestet. Auch er zeigt nur leichte Symptome. Eine Frau aus Meerbusch hat sich im beruflichen Umfeld angesteckt.