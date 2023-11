Vorschläge der Neusser Händler Fünf Arbeitspakete für eine attraktivere Sebastianusstraße

Die Umgestaltung der Sebastianusstraße sorgt seit Beginn des Projekts für große Diskussionen. Denn eins ist klar: Die Händler fanden die Verkehrssituation und Gestaltung der Straße vor dem Verkehrsversuch und sogar vor dessen Umgestaltung (zwischen 1999 und 2001) besser, wie sie selbst klarstellen. Nichtsdestotrotz sollten im Rahmen einer Händlerbeteiligung Vorschläge entwickelt werden, um die Aufenthaltsqualität in der Straße weiter zu erhöhen. Dafür fanden Vor-Ort-Rundgänge statt, Interviews wurden geführt und Ideen im sogenannten Werkstattverfahren ausgearbeitet. So konnten laut Verwaltung „konsensfähige Ideen und Aufgaben identifiziert werden“. Wie diese aussehen, stellte das Amt für Stadtplanung nun in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses vor.