Verkehrsversuch an der Sebastianusstraße : ADFC klärt in Neuss über Fahrradstraßen auf

An der Sebastianusstraße findet ein Verkehrsversuch statt. Foto: Simon Janßen

Neuss Zum Schulstart am kommenden Mittwoch nehmen der ADFC und die Polizei den Verkehrsversuch an der Sebastianusstraße zum Anlass, um zu einer Bürgerinformation zu laden. An der Ecke Drususallee/Kaiser-Friedrich-Straße erklären die Verantwortlichen, wie eine Fahrradstraße funktioniert.

Die Drususallee ist zusammen mit der Deutsche Straße, der Sebastianusstraße und dem Glockhammer eine Hauptverkehrsstraße für radfahrende Schüler in der Neusser City. Seit einigen Wochen ist sie im Zuge des Verkehrsversuches eine Fahrradstraße. „Noch sind viele Verkehrsteilnehmer unsicher, was das bedeutet“, schreibt der ADFC und begründet so seine Aufklärungsaktion. Am 18. Juli stehen zwei Polizeibeamte sowie Aktive des ADFC von 7.45 bis 8.45 Uhr an besagter Stelle bereit, verteilen Informationsblätter und stehen für Fragen zur Verfügung.

Aber wie funktioniert nun eine solche Fahrradstraße? Im Prinzip gilt die Fahrbahn einer Fahrradstraße als Radweg. Mit einem Zusatzschild kann Autoverkehr zugelassen werden, aber auch dann hat der Radverkehr Vorrang. Das bedeutet: Radfahrer dürfen nebeneinander fahren, auch wenn Autos dadurch nicht überholen können. Und es darf maximal Tempo 30 gefahren werden.

Seit dem 1. August ist die Sebastianusstraße mindestens bis Ende März 2022 für den Autoverkehr gesperrt. Lediglich von 6 bis 13 Uhr ist die Straße noch für den Lieferverkehr geöffnet. Anschließend gehört die Straße den Fußgängern und Radfahrern. Der Verkehrsversuch ist ein Thema, bei dem die Meinungen auseinandergehen. Die eine Seite sieht eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität, die andere befürchtet eine niedrigere Kunden-Frequenz und Schwierigkeiten für Geschäftsinhaber. Für alle interessierten Bürger bietet die Verwaltung weiterhin jeden Donnerstag von 12.30 bis 13.30 Uhr an den Sitzgelegenheiten an der Sebastianusstraße eine mobile Sprechstunde an. Im Anschluss gibt es von 16 Uhr bis 17 Uhr noch die Möglichkeit, an einer digitalen Sprechstunde via „Zoom“ teilzunehmen.

(jasi)