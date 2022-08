Schwimmen in Neuss : Bäder ziehen Sommerferien-Bilanz

Schwimmen in Neuss

Eine Woche nach dem Ende der Sommerferien ziehen die Stadtwerke Neuss eine erste Bilanz ihres Bäder-Betriebs. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer blickt in diesem Fall recht zufrieden auf die Zahlen der vergangenen Wochen. Er erklärt, dass zwischen dem 27. Juni und 9. August rund 70.000 Besucher sowohl das Nord- als auch das Südbad besucht hätten. Das sind rund 27.000 Besucher mehr als im Vergleichszeitraum 2021. „Wir gehen mit den Zahlen wieder in Richtung der Vor-Corona-Zeiten“, so Scheer.