Einsatz am Rhein : Schwimmer mit Luftmatratze löst Großeinsatz aus

Neuss Ein Schwimmer mit Luftmatratze hat am Rhein bei Neuss einen Großeinsatz ausgelöst. Der Gerettete wollte aber gar nicht gerettet werden und verstand die ganze Aufregung nicht.

Am heutigen Montag, den 05.09.2022, meldete ein Anrufer der Feuerwehr gegen 15:00 Uhr eine mutmaßlich hilflose Person auf einer Luftmatratze in der Strömung auf Höhe des Fähranlegers in Neuss-Uedesheim.

Nach wenigen Minuten konnte die Person von der Feuerwehr auf Höhe des Naturschutzgebietes "Uedesheimer Rheinbogen" in der Strömung aufgefunden werden. Die Person war unverletzt, zeigte sich nach Ansprache uneinsichtig und verstand die Aufregung um seine Person nicht, gab aber an, in Uedesheim in den Rhein gegangen zu sein. Da offensichtlich kein Notfall vorlag, wurde der Einsatz nach etwa einer Stunde für alle Kräfte beendet.