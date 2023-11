Sport für Spenden Viertes Neusser Sponsoren-Schwimmen im Stadtbad

Ein attraktives Rahmenprogramm bieten die Stadtwerke zusammen mit dem NSV: Neben dem Ninjacross-Wettbewerb (ab acht Jahren) am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr besteht zum Beispiel am Samstag ab 16 Uhr die Möglichkeit zur kostenlosen Abnahme der Schwimmabzeichen Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold. Die Stadtwerke als Badbetreiber bieten am Sonntagmorgen zudem von 8.30 bis 9 Uhr Wassergymnastik an.