Schwierige Planungen in Neuss : Absage-Welle bei Marktbeschickern

Ein Bild vom Hansefest im Jahr 2018. Damals, vor der Corona-Pandemie, war es kein Problem, genügend Aussteller zu finden. Das ist in diesem Jahr anders. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Veranstalter von Spezialmärkten haben immer größere Schwierigkeiten, Aussteller zu finden. Manche haben sich umorientiert, andere wollen erst im nächsten Jahr wieder durchstarten. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Der Mittelaltermarkt, der am kommenden Wochenende in der Neusser Innenstadt stattfindet, darf gewiss als Exot bezeichnet werden. Nicht nur, weil sich Gaukler, Händler und Artisten durch ihre Kostüme optisch von anderen Events abheben, sondern auch wegen eines anderen Fakts: „Wir hatten noch nie so viele Stände wie in diesem Jahr“, sagt Lars Faßbender von der Neuss Marketing GmbH, die die Veranstaltung koordiniert. Corona habe zwar die Mittelaltermärkte schwer getroffen, durch die engmaschige Vernetzung in der Szene seien die Events schon kurz nach den verkündeten Lockerungen wieder ins Rollen gekommen – wovon auch Neuss profitieren sollte.

Von dieser Entwicklung können die Planer anderer Spezialmärkte in Neuss bei Weitem nicht berichten. Aktuell herrscht vielmehr eine akute Knappheit an Ausstellern – immer mehr ziehen sich komplett aus dem Geschäft zurück oder wollen erst im nächsten Jahr wieder durchstarten. Aus jenem Grund musste jüngst der Fischmarkt an der Hafenpromenade abgesagt werden. „Die Lage ist aktuell schlimm“, sagt Melanie Tenwolde von der veranstaltenden Iven GmbH, die in Neuss zudem bereits zwei City-Trödelmärkte und zwei Flohmärkte auf der Rennbahn absagen musste. „Manche haben ihr Geschäft während Corona aufgegeben und sich umorientiert, andere wollen warten bis die Pandemie komplett vorbei ist“, sagt Melanie Tenwolde.

Info Shopping-Sonntag nur in der Innenstadt Shopping Der verkaufsoffene Sonntag am 10. Oktober findet ausschließlich in der Neusser Innenstadt statt – das Rheinpark-Center sowie Möbel Höffner haben an diesem Tag geschlossen. Rückblick Das jüngst zu Ende gegangene Hansefest war das erste große Stadtfest in diesem Jahr. Der Mittelaltermarkt soll daran anknüpfen.

Auch Josef Kremer, der aktuell den Weihnachstmarkt – in diesem Jahr findet er erstmalig auf dem Freithof und nicht auf dem Münsterplatz statt – organisiert, musste bei den Planungen bereits feststellen: „Es ist schwieriger als sonst, Aussteller zu finden, viele machen nichts mehr oder wollen noch abwarten“, sagt er. Trotzdem arbeite er auf Hochtouren daran, für die Neusser ein spektakuläres Event auf die Beine zu stellen.

Das ist zwar auch Christian Stronczyk von der Veranstaltungsagentur Orion mit dem Hansefest am 18. und 19. September gelungen – allerdings mit „viel aufgewendeter Energie und Überredungskunst“, wie er sagt. Zwar habe man rund acht Wochen vor dem geplanten Termin mit den Vorbereitungen begonnen und sei damit, wegen er unsicheren Entwicklung im Hinblick auf Corona, ein Risiko eingegangen – das sei einigen Ausstellern in Bezug auf die möglichen finanziellen Einbußen jedoch zu groß gewesen. „Um den Markt in diesem Jahr zu ermöglichen, mussten wir zusätzlich Geld in die Hand nehmen“, sagt Stronczyk. Heißt: Interessierten Ausstellern ist man bei den Standgebühren entgegengekommen. Am Ende sollte diese „Taktik“ von Erfolg gekrönt sein – auch wenn man in diesem Jahr „nur“ rund 100 Aussteller anstatt der normalerweise 140 begrüßen durfte.