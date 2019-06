Anträge an den Neusser Rat : Koalition fordert ein Fahrradparkhaus für den Klimaschutz

Die Infrastruktur für Fahrradfahrer soll in Neuss stetig verbessert werden. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Neuss Im Moment, so hat es den Anschein, ist jede Politik vor allem Klimapolitik. Etliche Anträge gab es dazu für die Ratssitzung. Weitere zielen vor allem auf mehr Fahrradfreundlichkeit ab.

Im Moment, so hat es den Anschein, ist jede Politik vor allem Klimapolitik. Das hält auch die Koalition von CDU und Grünen so, die für die Ratssitzung am kommenden Freitag etliche Anträge formuliert hat, die sie unter dem Titel „Vier Aufschläge fürs Klima“ politisch vermarktet. Selbst die Forderung, die Attraktivität des Baummuseum „Arboretum“ zu steigern, firmiert unter Klimaschutz, weil man dort vor Augen geführt bekommt, wie wichtig Wälder für das globale Klima sind.

Echtes Bemühen in der Sache kann man der Koalition aber nicht absprechen, die bereits die Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes bei der Verwaltung in Auftrag gegeben und bei der Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes die „Klimafreundlichkeit“ zum Kriterium erhoben hat. „Während andere mit Schaufensteranträgen zum Klimanotstand ausrufen wollen, der keinerlei positiven Nutzen hat“, schießt Stefan Crefeld (CDU) in Richtung der Linkspartei, zeige die Koalition echte Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes auf. Dabei wird ein zentrales Anliegen der Grünen wieder aufgerufen, die durch Ingeborg Arndt mehrfach – und immer erfolglos – einen Energiebericht für die öffentlichen Gebäude der Stadt gefordert haben. Dieses Drängen, das mit dem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2014 begründet ist, die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 25 Prozent zu senken, wird jetzt noch einmal zum Antrag erhoben. „Klimaschutz funktioniert nur, wenn man weiß, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche noch getroffen werden können“, sagt Michael Klinkicht (Grüne).