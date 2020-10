Schwalbenfreunde aus Neuss : „Ostalgie“ auf zwei Rädern

Neuss Sven Müller gründete 2005 die Schwalbenfreunde Weckhoven. Aus ganz Nordrhein-Westfalen schlossen sich Freunde der DDR-Fahrzeuge der Interessengemeinschaft an. Neben Werkeleien stehen auch immer wieder Ausfahrten an.

Schnell fanden sich Gleichgesinnte, die sich in der Interessengemeinschaft Schwalbenfreunde zusammen taten. Aber auch DDR-Fahrzeug-Fans mit anderem fahrbaren Untersatz, wie einer „Duo“, einem ostdeutschen Dreirad, fanden den Weg nach Weckhoven, wie auch Ralf Lettgen. Die ersten sechs Jahre werkelten die Freunde fast täglich an den Gefährten und reparierten Fahrzeuge aus ganz Deutschland. „Es ist faszinierend, dass alle Fahrzeuge von Simson mit den gleichen Teilen gebaut worden sind“, so der 32-Jährige.

Neben dem Schrauben und Lackieren stehen auch immer wieder Ausfahrten auf dem Programm der Interessengemeinschaft. Auch eine Fahrt zum Werk von Simson in der ehemaligen DDR haben die alten Mopeds schon hinter sich gebracht. Dort fand die Gruppe viel Beachtung am Straßenrand, hatte es aber auch mit Kennern zu tun, die die Fahrzeuge genau unter die Lupe nahmen und das ein oder andere Teil erkannten, das nicht mehr original ist.

Zu 30 Jahren Deutscher Einheit machen die Schwalbenfreunde am Wochenende eine Tour durch die Eifel. Die Schwalben bleiben aber in der Garage und der Trabi darf ein wenig Eifel-Luft schnuppern, denn so kann den Freunden das Wetter nichts anhaben und auch die Familie kann dabei sein und ein wenig Ostalgie verspüren. „Außerdem sind die alten Schwalben echt nicht besonders komfortabel, alles ruckelt“, erklärt Lettgen. Es ist eine Hassliebe, die die Freunde mit den alten Mopeds verbindet. Trennen will sich der Weckhovener aber nicht von seinem ersten Fahrzeug, der Schwalbe.