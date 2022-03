Schulwegsicherung in Neuss : SPD ist für die Rückkehr der „Starenkästen“

Die SPD fordert die Rückkehr der Starenkästen - zumindest an Görresschule. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Politik will auf Druck der Elternschaft die Schulwegsicherung an der Görresschule. Weil die Stadt ein zeitlich befristetes Tempolimit ausschließt, will die SPD die Fahrer mit einer schon aus der Mode gekommenen Technik bremsen.